CANLI ALTIN FİYATLARI 25 NİSAN 2026 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar her zaman güvenli liman olan altına koşuyor. Dalgalanmalar devam ederken vatandaşların araştırması da sürüyor.
Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Yarım, tam altın ve bilezik fiyatlarında son durum ne? İşte 25 Nisan 2026 altın fiyatlarına dair güncel gelişmeler…
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.814,23
6.815,04
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.707,14
4.711,86
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.902,76
11.142,59
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.611,06
44.434,05
TAM ALTIN FİYATI
44.163,00
44.630,00