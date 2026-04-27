TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ SORGULAMA | TOKİ kura çekimleri nereden ve nasıl öğrenilir?

"Ev Sahibi Türkiye" İstanbul Kura Çekim Töreni, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. 81 ili kapsayan konut hamlesi kapsamında İstanbul'daki kura süreci 3 gün boyunca devam etti. Toplam 100 bin konut için yapılan çekilişlerin ardından gözler sonuçlara çevrildi. TOKİ İstanbul kura sonuçlarının nasıl öğrenileceği merak konusu olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı. İşte ayrıntılar…
İstanbul TOKİ kuraları başvuran milyonlarca kişi tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Başvuru yapanlar Youtube'da yayımlanan 'İstanbul 100.000 Sosyal Konut Projesi Hak Sahibi' isimli canlı yayını izledi.
25 Nisan'da başlayan kuralar 27 Nisan itibari ile sona erdi. Kuralar noter huzurunda yapılırken sosyal medyadan canlı olarak yayımlandı.
HAK SAHİPLERİ KATEGORİLERE GÖRE SINIFLANDIRILDI
TOKİ İstanbul kura çekimi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 14.00'te başladı. Kuralar şehit aileleri, engelliler, emekliler ve gençler olarak kategorilendirilerek yapılıyor. Sürecin tamamlanması sonrası isim listeleri yayımlanacak.
TOKİ İSTANBUL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Kuralı satış projeleri için kura sonucu sorgulama hizmeti üzerinden başvuranlar durumlarına bakabilecek.
TOKİ resmi internet sitesi üzerinden de sonuçlar öğrenilebilecek.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin sosyal konut için kura çekim işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. İstanbul ile birlikte projenin kura takvimi tamamlanmış oldu. İstanbul'un kura sonuçlarının noter onayının ardından TOKİ'nin sitesinde yayınlanacağını belirten Bakan Kurum sosyal medya hesabından "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr'den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" mesajını paylaştı.