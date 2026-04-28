MediaMarkt Türkiye’den döngüsel ekonomiye katkı

MEDİAMARKT Türkiye, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla, tüketicilerin mağazalara getirdiği e-atıkları puana dönüştürerek alışverişte kullanılabilecek hediye çekine çeviren uygulamayı hayata geçirdi. İzmir'de bir AVM'deki MediaMarkt mağazasında düzenlenen tanıtımda konuşan MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve e-Ticaret Direktörü Tolga Ünvan, Türkiye'de yıllık yaklaşık 700 bin ton elektronik atık oluştuğunu belirterek, geri dönüşüm oranlarının artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

ATIĞI TESLİM ET, PUANI KAP

ÜNVAN, proje kapsamında ülke genelindeki 103 mağazanın tamamını müşterilerin elektronik atıklarını getirebileceği ve karşılığında değer elde edebileceği noktalara dönüştürmeyi planladıklarını ifade ederek, getirilen atıkların dijital bir sistem üzerinden takip edilebildiğini ve kullanıcıların oluşturdukları çevresel katkıyı anlık olarak görebildiğini dile getirdi. E-atıkla birlikte MediaMarkt mağazasına gidilince sürecin başladığını ifade eden Ünvan, şunları kaydetti: "Atığın, telefonunuzla fotoğrafını çekiyorsunuz. O anda size ne kadarlık bir değer yarattığını çıkartıyor. Aynı zamanda Media- Markt'ta da bunun karşılığında ne kadarlık bir puan yarattığınızı ortaya koyuyor ve sonrasında da kutunun içerisine atıyorsunuz. Çalışanımız burada onun atıldığını teyit ettiği anda size bir puan yükleniyor. Bu puanlar 50 puana geldiğinde MediaMarkt'tan herhangi bir alışverişinizde kullanılmak üzere 200 liralık hediye çeki kazanıyorsunuz. Ne kadar çok ürün getirirseniz aslında o kadar çok hediye kuponu kazanma şansınız oluyor." Unvan. projeyi ilk etapta İzmir, Mersin ve Kayseri'deki mağazalarda başlattıklarını anlattı. Projenin işbirlikçilerinden Mol-e şirketinin kurucusu, çevre mühendisi Müge Baltacı ise son tüketicilerin evlerinde bulunan elektronik atıkların yeniden ham maddeye dönüştürülerek döngüsel ekonomiye kazandırılmasını amaçladıklarını belirtti.