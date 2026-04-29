50 bin TL'ye kadar varıyor: Emekli promosyonları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Halkbank, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Fatura talimatı ve kart kullanımı gibi kampanyalarla toplam avantaj 60.000 TL'ye kadar yükseliyor. Ayrıca 12 ay vadeli 30.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi seçeneği sunuluyor.

2026'da emekli promosyon kampanyalarında bankalar arasındaki yarış hız kazanırken, en yüksek toplam kazanç çoğu zaman ek kampanyalar ve kredi imkanlarıyla birlikte belirleniyor. Bu nedenle emeklilerin, sadece nakit promosyon miktarına değil, sunulan tüm ek avantajları göz önünde bulundurarak karar vermesi önem taşıyor.