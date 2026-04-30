EMEKLİ ZAMMI 2026 SON DAKİKA | Maaş zammında veriler netleşiyor: İşte öne çıkan zam oranı...

Emekli zammı temmuz oranları için hesaplar şimdiden yapılmaya başlandı.
Pazartesi günü açıklanacak enflasyonla beraber SSK Bağkur emeklisine uygulanacak emekli maaşı zammı da büyük oranda ortaya çıkmış olacak. Kim ne kadar alacak? Emekliye zam yüzde kaç olarak uygulanacak? İşte detaylar…
3 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR?
Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 mart ayında yüzde 1,94 yıllık 30,87 oldu. Böylelikle 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10.04'e ulaştı.
SSK, Bağkur emeklisi için yüzde 10.04 zam oluşurken memur ve memur emeklisi maaş zamlarına yansıtılacak enflasyon farkı oluşmadı.
OCAK AYI ZAMMI NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Aralık 2026'da ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Böylece milyonların maaş zamlarını belirleyen toplam enflasyon ve enflasyon farkı da ortaya çıktı.
Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.
Toplam enflasyon: %12.19
5 aylık enflasyon farkı: %6,85
Toplu sözleşme zammı: %11
Kümülatif zam: %18,60
Emekli zammı için 6 aylık enflasyon göz önüne alındığında SSK Bağkur emeklisinin yüzde 12,19 zam alacağı hesaplandı.
NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Nisan ayına yönelik aylık ve yıllık enflasyon verileri 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da yayımlanacak. Böylece yılın dördüncü enflasyon verisi açıklanmış olacak.
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.08 olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon Nisan'da yüzde 2,93, Mayıs'ta yüzde 1,82, Haziran'da ise yüzde 1,52 olacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE EMEKLİ MAAŞI HESABI
Ekonomistlerin enflasyon beklentilerine göre nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 2,43 gelmesi halinde SSK, Bağkur emeklisine yansıtılacak zam oranı yüzde 12,17 olacak.
Eğer tahminler gerçekleşirse yeni maaş zam tablosu şu şekilde:
Toplam enflasyon: %12.71
4 aylık enflasyon farkı: %1,54
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %8,65