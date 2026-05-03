Haberler Ekonomi Emekliler dikkat: İkramiye mesajına sakın tıklamayın Emekliler dikkat: İkramiye mesajına sakın tıklamayın Milyonlarca emekli Kurban Bayramı yaklaşırken ikramiyeye odaklandı. Ancak dolandırıcılar tarafından kurulan tuzak ortaya çıktı. 'Emekli bayram ikramiyesi farkı yattı' mesajı gönderen dolandırıcılar, linke tıklanması halinde tüm hesabı boşaltabiliyor. İşte detaylar... HABER MERKEZİ









Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Kurban Bayramı'nda yatırılacak bayram ikramiyesini merakla bekliyor. Yaklaşık 17 milyon emekli, dul ve yetimin faydalanacağı ikramiyenin ne zaman yatacağı sorusuna yanıt aranırken, dolandırıcıların kurduğu tuzak ortaya çıktı.





"İkramiye farkı" yalanıyla oltalama saldırılarına hız veren dolandırıcılar "3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın" mesajına tıklayan emeklilerin kimlik ve banka bilgilerini çalıyor. Hesaptaki tüm parayı başka hesaplara aktaran dolandırıcılar emeklinin adına 'ihtiyaç kredisi' bile çekilebiliyor.