Emekliler dikkat: İkramiye mesajına sakın tıklamayın

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Kurban Bayramı'nda yatırılacak bayram ikramiyesini merakla bekliyor. Yaklaşık 17 milyon emekli, dul ve yetimin faydalanacağı ikramiyenin ne zaman yatacağı sorusuna yanıt aranırken, dolandırıcıların kurduğu tuzak ortaya çıktı.
"İkramiye farkı" yalanıyla oltalama saldırılarına hız veren dolandırıcılar "3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın" mesajına tıklayan emeklilerin kimlik ve banka bilgilerini çalıyor. Hesaptaki tüm parayı başka hesaplara aktaran dolandırıcılar emeklinin adına 'ihtiyaç kredisi' bile çekilebiliyor.
SGK BU TİP MESAJLARA KARŞI UYARIYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı vatandaşlara gönderilen bu tip mesajların sahte ve dolandırıcılık amaçlı olduğunu belirterek dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
"'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde gönderilen mesajlar kesinlikle sahtedir." ifadeleriyle emeklilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan SGK, resmi kurumların SMS veya e-posta yoluyla link göndererek ödeme onayı talep etmediğini bu tür mesajlardaki bağlantılara kesinlikle tıklamamaları gerektiğini belirtiyor.
ŞÜPHELİ DURUMLARDA NEREYE BAŞVURULMALI?
Vatandaşlar şüpheli durumlarda ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi hattını arayabiliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden başvuru yapılabilmesinin yanı sıra SGK il müdürlüklerine şahsen müracaat da yapılabiliyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
2024 yılında yapılan yüzde 33,3'lük zam sonrası 3.000 TL olan ikramiye ödemesi, 2025 yılında 4.000 TL'ye yükselmişti. Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemeleri son olarak belirlenen rakamdan emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı'nda da ödemelerin 4 bin TL üzerinden yapılacağını belirtti.