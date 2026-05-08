ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 8 MAYIS | Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarında sert yükseliş: Tam, yarım, çeyrek ve gram altında son durum ne?

ABD ile İran arasında yeniden başlayan diplomatik temaslar ve küresel piyasalarda faiz baskısına ilişkin endişelerin azalması, altın fiyatlarında yükseliş eğilimini güçlendirdi.
Güvenli liman talebinin devam etmesiyle yatırımcılar, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. 8 Mayıs 2026 Cuma günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altınında güncel alış-satış fiyatları yakından takip edilirken, canlı altın piyasasındaki son gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. İşte 8 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum…
8 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.875,3740
6.876,2640
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.713,48
4.714,48
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.999,6400
11.241,6100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.997,9500
44.828,3300
TAM ALTIN FİYATI
44.711,00
45.092,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.931,57
22.484,58
ATA ALTIN FİYATI
45.582,82
46.728,93
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.759,09
4.989,89