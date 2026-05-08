Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 8 MAYIS | Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarında sert yükseliş: Tam, yarım, çeyrek ve gram altında son durum ne?

8 Mayıs 2026 Cuma günü altın piyasalarında yükseliş trendi sürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün gram altın ne kadar?”, “Ons altın yükseldi mi?” ve “Canlı altın fiyatları” aramaları hız kazanırken, güncel alış-satış rakamları da merak ediliyor. İşte 8 Mayıs 2026 güncel altın fiyatlarında son durum…

ABD ile İran arasında yeniden başlayan diplomatik temaslar ve küresel piyasalarda faiz baskısına ilişkin endişelerin azalması, altın fiyatlarında yükseliş eğilimini güçlendirdi.

Güvenli liman talebinin devam etmesiyle yatırımcılar, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. 8 Mayıs 2026 Cuma günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altınında güncel alış-satış fiyatları yakından takip edilirken, canlı altın piyasasındaki son gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. İşte 8 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum…

8 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU

GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

6.875,3740

6.876,2640

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

4.713,48

4.714,48

ÇEYREK ALTIN FİYATI

10.999,6400

11.241,6100

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

43.997,9500

44.828,3300

TAM ALTIN FİYATI

44.711,00

45.092,00

YARIM ALTIN FİYATI

21.931,57

22.484,58

ATA ALTIN FİYATI

45.582,82

46.728,93

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

3.759,09

4.989,89

