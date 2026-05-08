Milyonları ilgilendiriyor: SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Bayram ikramiyesi ve maaşlarda erken ödeme...

Emekliler ve hak sahipleri için yılın ikinci bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Ramazan Bayramı 'nda 4 bin lira ikramiye alan emekliler, Kurban Bayramı 'nda da yine 4 bin lira ödeme alacak.

İkramiyeler, emeklilerin maaş düzeyinden bağımsız olarak herkese eşit tutarda, 4 bin lira şeklinde veriliyor. Normalde bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılan ödemelerin, bu Kurban Bayramı'nda daha erken yapılması ve maaşlarla birlikte ödenmesi ihtimali de değerlendiriliyor.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Buna göre ikramiyelerin ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının erkene alınması gündeme gelebilir. Çünkü hem Bağ-Kur'luların maaş tarihleri bayrama denk geliyor hem de ikramiye tarihleri maaş günlerine rastlıyor. Bu yüzden erken ve maaşla birleştirilerek ödeme yapılması planlanıyor.

Normal şartlarda ikramiyelerin 20-26 Mayıs tarihlerinde yapılması gerekiyor. Ancak bu tarihler hem SSK emeklilerinin hem de Bağ-Kur emeklilerinin maaş günlerine rastlıyor.