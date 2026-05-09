Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi: Çifte ödeme için geri sayım başladı! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İşte masadaki rakamlar...

ÇİFTE MAAŞ ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Eşi vefat eden bir kişi hem emekli maaşı hem de dul maaşı alabiliyor. İkramiye ödemeleri tek dosya üzerinden yapıldığı için iki aylık alanlara, iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme gerçekleştiriliyor. Hem vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı alan, kendi de emekli aylığı olan kişi sadece emekli aylığı kapsamında ikramiye alacak. Yani bukişi en çok 4 bin lira bayram ikramiyesi alabilecek.