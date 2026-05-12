Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 15 bin sözleşmeli personel alınacak Son dakika haberleri...Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlıkta istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımının yapılacağını söyledi. İşte alım yapılacak branşlar... HABER MERKEZİ









Adalet Bakanı Gürlek'in paylaşımı şöyle; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda; 📌 Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz.