14 MAYIS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün gram altın ne kadar?

Altın fiyatları perşembe günü yatay bir görünüm sergilerken, yatırımcıların odağında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılacak görüşmeler yer aldı. İran savaşına ilişkin olası diplomatik gelişmeler de piyasalarda yakından takip ediliyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ata lira, yarım altın ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? işte detaylar...
CANLI ALTIN FİYATLARI 14 MAYIS 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.828,14
Satış: 6.828,98
ÇEYREK ALTIN FİYATI 14 MAYIS 2026
Alış: 11.068,00
Satış: 11.161,00
ONS ALTIN FİYATI 14 MAYIS 2026
Alış 4.680,50 Dolar
Satış: 4.681,14 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 14 MAYIS 2026
Alış: 44.138,00 TL
Satış: 44.485,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 14 MAYIS 2026
Alış: 6767 TL
Satış: 6858 TL