Ehliyette yeni dönem başlıyor! Artık o rapor zorunlu olacak...

Türkiye'de trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler kapsamında ehliyet yenileme süreçlerinde önemli değişikliklere gidildi. Özellikle ileri yaş grubundaki sürücüler için sağlık kontrollerinin daha sık yapılması zorunlu hale getiriliyor.
Yeni uygulamaya göre 65 yaşını dolduran sürücüler, her 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemek zorunda olacak. 80 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için ise bu süre 2 yıla düşürüldü. Böylece yaşlı sürücülerin sağlık durumlarının düzenli olarak takip edilmesi hedefleniyor.
Düzenleme sadece bireysel sürücüleri değil, ticari araç kullanıcılarını da kapsıyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle birlikte ticari araç kullanacak sürücüler için yaş ve yeterlilik şartları yeniden netleşti.
Büyük otobüs şoförlerinde en az 26 yaş şartı korunurken, ticari araç kullanacak kişilerin 66 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Daha önce geçici olarak 69 yaşa çıkarılan üst sınırın ardından, yeni düzenleme ile kurallar yeniden güncellendi.
Ayrıca ticari sürücüler için mesleki yeterlilik belgesi bulundurma zorunluluğu da devam edecek. Yetkililer, yapılan değişikliklerle hem sürücülerin sağlık durumlarının yakından takip edilmesini hem de trafikte can güvenliğinin artırılmasını amaçlıyor.
Uzmanlar, özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğine dikkat çekerken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ehliyet yenileme sürelerini takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.