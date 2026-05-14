Ehliyette yeni dönem başlıyor! Artık o rapor zorunlu olacak...

Ehliyet yenilemede milyonları ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Özellikle 65 yaş üstü sürücüler için sağlık kontrolü şartı sıkılaştırılırken, 80 yaş üzerindekiler daha kısa aralıklarla rapor almak zorunda kalacak. Ticari araç sürücülerine yönelik yaş sınırı ve yeterlilik kuralları da yeniden düzenlendi. İşte detaylar...









Türkiye'de trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler kapsamında ehliyet yenileme süreçlerinde önemli değişikliklere gidildi. Özellikle ileri yaş grubundaki sürücüler için sağlık kontrollerinin daha sık yapılması zorunlu hale getiriliyor.

Yeni uygulamaya göre 65 yaşını dolduran sürücüler, her 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemek zorunda olacak. 80 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için ise bu süre 2 yıla düşürüldü. Böylece yaşlı sürücülerin sağlık durumlarının düzenli olarak takip edilmesi hedefleniyor.