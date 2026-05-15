EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 | Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis no'ya göre SGK 4A, 4B, 4C maaşı Kurban Bayramı ödeme takvimi...

Emekli maaşı ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleriyle ilgili gözler SGK'nın Mayıs 2026 takvimine çevrildi. SSK, Bağ-Kur, tarım ve Emekli Sandığı kapsamında maaşlar her ay tahsis numarasına göre belirlenen günlerde hesaplara aktarılıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta başlaması ve arefesinin 26 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle, maaş ve ikramiye ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi SGK'nın bayram dönemlerinde ödeme takviminde düzenleme yapma ihtimali bulunuyor.