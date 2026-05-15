EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 | Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis no'ya göre SGK 4A, 4B, 4C maaşı Kurban Bayramı ödeme takvimi...

Emekli maaşı ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleriyle ilgili gözler SGK'nın Mayıs 2026 takvimine çevrildi. SSK, Bağ-Kur, tarım ve Emekli Sandığı kapsamında maaşlar her ay tahsis numarasına göre belirlenen günlerde hesaplara aktarılıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs'ta başlaması ve arefesinin 26 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle, maaş ve ikramiye ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi SGK'nın bayram dönemlerinde ödeme takviminde düzenleme yapma ihtimali bulunuyor.
Emekliler için hem 4.000 TL bayram ikramiyesi hem de Mayıs ayı maaşlarının ne zaman yatırılacağı konusunda resmi açıklamalar bekleniyor. Takvimin netleşmesiyle birlikte ödemelerin hangi gün hesaplara geçeceği de kesinlik kazanacak.
BU AY EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
SSK, Bağkur, tarım, Emekli Sandığı maaşı ödeme takvimi, yaklaşan Kurban Bayramı ile gündeme geldi. Geçtiğimiz bayramlar göz önünde bulundurulduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban ve Ramazan Bayramı'ndan önce emekli maaşı ödeme takvimini öne çekmişti.
Mayıs ayı emekli maaşı ödeme takvimi için de beklenen açıklama geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.
Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." dedi.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde yani 20-26 Mayıs arasında bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.