KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026 | Emekli olmak isteyenler dikkat! Kademeli emeklilik çıktı mı, ne zaman çıkacak? Şartları neler?

2026 yılı Nisan ayı itibarıyla kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin beklentiler yeniden gündemin odağına yerleşti. EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışan, erken emeklilik imkânı sağlayabilecek olası yeni modeli yakından takip ederken, "kademeli emeklilik nedir, çıkacak mı?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Prim gün sayısı ve yaş şartına yönelik olası düzenlemeler kadın ve erkek çalışanlar için farklı senaryolarla değerlendirilirken, henüz resmi bir adım atılmış değil. Gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'ndan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.

Erken emeklilik , belirli şartları sağlayan sigortalı çalışanların standart emeklilik yaşını beklemeden emekli olabilmesine imkân tanıyan bir uygulamadır. Türkiye 'de bu haktan yararlanma koşulları; sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve özel durumlara göre farklılık göstermektedir.

EYT'liler (Emeklilikte Yaşa Takılanlar)

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi bulunan çalışanlar, belirli prim gün ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlamaları halinde yaş şartı olmadan emeklilik hakkı elde edebilir. Bu kapsamda kadınlar için 20 yıl sigortalılık ve 5.000 prim günü, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık ve 5.975 prim günü şartı esas alınmaktadır.

Engelli bireyler

En az %40 ve üzeri engellilik oranına sahip sigortalılar, vergi indirimi üzerinden yaş şartına takılmadan emekli olabilmektedir. Engellilik oranına göre gerekli sigortalılık süresi ve prim gün sayısı değişmektedir:

%60 ve üzeri: 15 yıl sigortalılık – 3.960 prim günü

%50–59 arası: 16 yıl sigortalılık – 4.320 prim günü

%40–49 arası: 18 yıl sigortalılık – 4.680 prim günü