Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2026 | Başvuru şartları ne? | GSB personel alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2 bin 610 personel alımı başvuruları başladı. 2026 GSB personel alımı kapsamında taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere farklı kadrolarda personel istihdam edilecek. Başvuruların e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla alınacağı belirtilirken, adaylar "GSB personel alımı başvuru şartları neler, son başvuru tarihi ne zaman, hangi illerde alım yapılacak?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylığı hariç),
5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?
150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile KPSS P94 puanı esas alınarak 783 Destek Personeli (Temizlik) ve 677 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alımı yapılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1) Adaylar başvurularını, 18 Mayıs 2026 (00.00) – 24 Mayıs 2026 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.
2) Adaylar BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir. Ön ve arka yüzünde bilgi yer alan tüm belgelerin iki tarafının da sistemde belirlenen yere yüklenmesi gerekmektedir.
3) Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.