Kurban Bayramı turizme can suyu olacak

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde 10 milyonun üzerinde insanın seyahate çıkmasını öngördüklerini, toplam ekonomik hacmin 180 milyar TL seviyesine ulaşmasını beklediklerini söyledi.
EGE BÖLGESİ İLGİ GÖRÜYOR
BAYRAM tatilinin 9 güne çıkartılmasının tatil rezervasyonlarında güçlü bir hareketlilik oluşturduğunu açıklayan Bağlıkaya, "Tatil süresinin uzamasıyla birlikte vatandaşlarımız seyahat planlarını daha rahat yaparken, iç pazardaki talep ise sezon başlamadan önce hız kazandı. Bu dönemde tatil talebinin oldukça yüksek seyrettiği, seyahat acentelerinin rezervasyon akışlarından da anlaşılıyor" dedi.
Bayram döneminde kültür, doğa ve gastronomi odaklı seyahatlerin öne çıktığını dile getiren Bağlıkaya, "Havaların ısınmasıyla birlikte deniz tatiline yönelik taleplerde de belirgin artış söz konusu. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarındaki destinasyonlar yoğun ilgi görüyor. Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir; sahil otelleri, doğal güzellikleri ve farklı konaklama seçenekleriyle tatilcilerin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor.
Kuzey Kıbrıs da deniz tatili planlayanlar için dikkati çeken alternatiflerden biri. Doğa ve dinlenme odaklı seyahat tercih edenler için Sapanca ve Afyon gibi destinasyonlar termal otelleri ve doğal atmosferleriyle alternatif oluştururken; Karadeniz yaylaları, Kapadokya ve GAP bölgesi kültür ve keşif odaklı turların en yoğun talep gördüğü rotalar arasında bulunuyor" diye konuştu.