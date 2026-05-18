Mezuniyet projeleri geleceğin teknolojisini şekillendiriyor

YAŞAR Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında günlük yaşamı kolaylaştırmaya ve toplumsal sorunlara çözüm üretmeye yönelik yenilikçi teknolojiler geliştirdi. Yapay zeka destekli yangın yönetim sisteminden robot kurye ve akıllı raf denetimine kadar uzanan projeler, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yapılarıyla dikkat çekti. Öğrencilerin geliştirdiği "Koru" projesi, orman yangınlarında erken risk tespiti ve en hızlı müdahale rotalarının belirlenmesini hedeflerken; "RoboCourier" iç lojistik süreçlerde teslimatların otonom robotlarla gerçekleştirilmesini sağlıyor. "Smart Vision" perakende raf denetimini yapay zekâ ile otomatikleştirirken, "AI Powered Smart Cooler" ise kamera tabanlı sistemle çalışan, stok ve sıcaklık takibi yapabilen yeni nesil akıllı otomat çözümü sunuyor.