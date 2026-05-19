ALTIN FİYATLARI 19 MAYIS | Altın borcu olanlar dikkat! İzmir'de altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım düştü mü?

Altın piyasalarında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda ons altındaki geri çekilme ve dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar, yurt içinde gram altın fiyatlarına da düşüş olarak yansıdı.
19 Mayıs 2026 Salı günü yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL?" sorusuna yanıt ararken, Kapalıçarşı'dan gelen güncel rakamlar yakından izleniyor. İşte canlı altın fiyatlarında son gelişmeler…
19 MAYIS ALTIN FİYATLARI
19 MAYIS GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.612,75 TL
Satış: 6.699,51 TL
19 MAYIS ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.833,96 TL
Satış: 10.920,55 TL
19 MAYIS YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.670,00 TL
Satış: 21.839,09 TL
19 MAYIS TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.210,00 TL
Satış: 43.538,00 TL
19 MAYIS CUMHURİYET ALTINI
Alış: 44.340,00 TL
Satış: 44.673,00 TL
19 MAYIS ONS ALTIN FİYATI
Alış: $4.545,11
Satış: $4.545,42