ALTIN FİYATLARI 19 MAYIS | Altın borcu olanlar dikkat! İzmir'de altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım düştü mü?

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasalarında düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Ons altındaki geri çekilme ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasada gram altın fiyatlarını baskılarken yatırımcılar güncel rakamları yakından takip ediyor. 19 Mayıs Salı günü gram altın güne değer kaybıyla başlarken, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında da aşağı yönlü seyir sürüyor. İşte Kapalıçarşı’da canlı altın fiyatlarında son durum…

Altın piyasalarında haftanın ilk işlem gününde hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalarda ons altındaki geri çekilme ve dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar, yurt içinde gram altın fiyatlarına da düşüş olarak yansıdı.

19 Mayıs 2026 Salı günü yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL?" sorusuna yanıt ararken, Kapalıçarşı'dan gelen güncel rakamlar yakından izleniyor. İşte canlı altın fiyatlarında son gelişmeler…

19 MAYIS ALTIN FİYATLARI

19 MAYIS GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.612,75 TL

Satış: 6.699,51 TL

19 MAYIS ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.833,96 TL

Satış: 10.920,55 TL

19 MAYIS YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 21.670,00 TL

Satış: 21.839,09 TL

19 MAYIS TAM ALTIN FİYATI

Alış: 43.210,00 TL

Satış: 43.538,00 TL

19 MAYIS CUMHURİYET ALTINI

Alış: 44.340,00 TL

Satış: 44.673,00 TL

19 MAYIS ONS ALTIN FİYATI

Alış: $4.545,11

Satış: $4.545,42

