Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Akaryakıtta son durum beli oldu: Benzin, motorin, LPG'nin litresi kaç TL oldu?

Akaryakıtta son durum belli oldu! 21 Mayıs itibarıyla benzin ve motorin fiyatları kaç TL’ye çıktı? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte 21 Mayıs güncel rakamlar...

Petrol fiyatlarında yön yeniden yukarı döndü! ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen görüşmelerde "son aşamaya" gelindiğini açıklaması sonrası Brent petrol 105 doların üzerine çıktı.

Küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da yeniden gündeme taşırken, sürücüler "Benzine zam gelecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 21 Mayıs güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 65,03 TL

Motorinin litresi: 69,30 TL

LPG: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 64,88 TL

Motorinin litresi: 69,15 TL

LPG: 33.29 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 66,28 TL

Motorinin litresi: 70,68 TL

LPG: 33.69 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 66,00 TL

Motorinin litresi: 70,41 TL

LPG: 33.87 TL

