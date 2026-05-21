Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Akaryakıtta son durum beli oldu: Benzin, motorin, LPG'nin litresi kaç TL oldu?

Petrol fiyatlarında yön yeniden yukarı döndü! ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen görüşmelerde "son aşamaya" gelindiğini açıklaması sonrası Brent petrol 105 doların üzerine çıktı.
Küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da yeniden gündeme taşırken, sürücüler "Benzine zam gelecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 21 Mayıs güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 65,03 TL
Motorinin litresi: 69,30 TL
LPG: 33.89 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 64,88 TL
Motorinin litresi: 69,15 TL
LPG: 33.29 TL
Benzinin litresi: 66,28 TL
Motorinin litresi: 70,68 TL
LPG: 33.69 TL
Benzinin litresi: 66,00 TL
Motorinin litresi: 70,41 TL
LPG: 33.87 TL