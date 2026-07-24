Altın yatırımcısına kritik uyarı! Gram altını olanlara tarih verdi...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş , altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğini belirten Memiş, yılın son çeyreğinde ons altında 4 bin 500 doların, gram altında ise 8 bin TL'nin üzerinin görülebileceğini söyledi.

Ons altının çarşamba günü 4 bin 160 dolara, gram altının ise 6 bin 300 TL'ye kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, "Şu an uluslararası piyasalarda ons altın 4.056 dolar seviyesinde, gram altın Kapalıçarşı piyasasında 6.170 lira seviyesinde. Yine güçlü duruşunu koruyor ama petrol fiyatlarını daha çok takip ediyor" dedi.

Altının haftayı dalgalı bir görünümle tamamladığını belirten Memiş, fiyatlamalarda ABD -İran gerilimi ve petrol fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.

Petrol ile altın arasındaki ters yönlü harekete dikkat çeken Memiş, "Petrol fiyatı yükseldikçe düşüyor, petrol fiyatları biraz daha düşünce altın fiyatları toparlanıyor; böyle bir ters korelasyon yine devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğini ifade eden Memiş, "O yüzden 4.000-4.200 dolar aralığını yine kısa vadede takip ediyor olacağız" dedi.