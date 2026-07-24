Altın yatırımcısına kritik uyarı! Gram altını olanlara tarih verdi...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğini belirten Memiş, yılın son çeyreğinde ons altında 4 bin 500 doların, gram altında ise 8 bin TL'nin üzerinin görülebileceğini söyledi.
Altında mevcut düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini ifade eden Memiş, nakit ihtiyacı bulunmayan yatırımcılara "bekleyin" uyarısında bulundu.
ALTIN PETROLE RAĞMEN GÜÇLÜ DURUYOR
Altının haftayı dalgalı bir görünümle tamamladığını belirten Memiş, fiyatlamalarda ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.
Ons altının çarşamba günü 4 bin 160 dolara, gram altının ise 6 bin 300 TL'ye kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, "Şu an uluslararası piyasalarda ons altın 4.056 dolar seviyesinde, gram altın Kapalıçarşı piyasasında 6.170 lira seviyesinde. Yine güçlü duruşunu koruyor ama petrol fiyatlarını daha çok takip ediyor" dedi.
Petrol ile altın arasındaki ters yönlü harekete dikkat çeken Memiş, "Petrol fiyatı yükseldikçe düşüyor, petrol fiyatları biraz daha düşünce altın fiyatları toparlanıyor; böyle bir ters korelasyon yine devam ediyor" şeklinde konuştu.
Kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğini ifade eden Memiş, "O yüzden 4.000-4.200 dolar aralığını yine kısa vadede takip ediyor olacağız" dedi.
MERKEZ BANKALARINDAN GÜÇLÜ TALEP
Yılın son çeyreğinde savaşın seyrinin fiyatlar açısından önemli olacağını söyleyen Memiş, buna karşın merkez bankalarının ve yurt içindeki yatırımcıların altın talebinin devam ettiğine dikkat çekti.
A Haber canlı yayınında Memiş, "Savaşın gidişatı mutlaka çok önemli ama merkez bankalarının alımlarına bakıyoruz, içerideki talebe bakıyoruz; altın tekrar talep görmeye devam ediyor. Özellikle yılın ilk yarısında dünyadaki merkez bankalarının alımları 400 tondan fazla. En fazla Çin Merkez Bankası altın talebine yine devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki talebin de güçlü olduğunu belirten Memiş, Darphane üretimi ve gram altın satışlarında ciddi bir talep bulunduğunu, altının güvenli liman konumunu koruduğunu söyledi.
SON ÇEYREKTE GRAM ALTIN ATAĞA GEÇECEK
İslam Memiş'in açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise yıl sonuna ilişkin fiyat beklentisi oldu.
Altındaki mevcut baskının kalıcı olmasını beklemediğini belirten Memiş, "Yılın son çeyreğinde tabii ki savaş belirsizliği var ama yine ons altın tarafında 4.500 dolar seviyesinin üzerine ataklar, gram altın tarafında yine 8.000 lira seviyesi üzerine ataklar bekliyoruz ve bu baskılanmanın çok da kalıcı olmasını beklemiyoruz" dedi.
Altın piyasasının yaklaşık 6 aydır baskılandığını ve düşüş trendinde olduğunu ifade eden Memiş, mevcut seviyelerin özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu bulunanlar açısından kademeli olarak alım seviyesi olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
DÜĞÜN YAPACAKLAR İÇİN FIRSAT SÜRÜYOR
Altın almak zorunda olan vatandaşlara da seslenen Memiş, "Özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar; işte bu seviyelerin biz yavaş yavaş bir alım seviyesi olduğunu, bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngördüğümüz için yükselen bir enflasyon var" şeklinde konuştu.
Doların uluslararası piyasalarda güçlü olduğunu ve ABD tahvil faizlerinin talep gördüğünü belirten Memiş, gelecek hafta açıklanacak Fed faiz kararının altın piyasası açısından önemli olacağını vurguladı.
Memiş, "Kısa vadede bir dalgalanma bekliyoruz. Orta ve uzun vadede yine altın tarafındaki yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor" dedi.
EV, ARABA ALACAKLAR İÇİN DURUM FARKLI
Elinde altın bulunan yatırımcıları iki gruba ayırdığını belirten Memiş, yakın zamanda ev veya otomobil alacak ve nakde ihtiyaç duyacak kişilerin ihtiyaçlarını ertelemek zorunda olmadığını söyledi.
Memiş, "Mesela yakın vadede ev alma, araba alma durumu olan vatandaşlarımız olabilir; onların yapabileceği bir şey yok, yani birkaç ay beklemekten ziyade o ihtiyaçlarını görebilirler" ifadelerini kullandı.
Nakit ihtiyacı bulunmayan yatırımcılar için ise farklı bir değerlendirme yapan Memiş, "Ama nakde ihtiyacı olmayan yatırımcıya da 'bekleyin' uyarımızı ben tekrar etmek isterim. Çünkü altın tarafında tekrar biz kısa vadede bir toparlanma, şöyle bir aylık süreç içerisinde bir toparlanma bekliyoruz. Nakde ihtiyacı olmayanlar bekleyecek" dedi.
"ELİMDE ALTINIM VARSA ŞU ANDA BEKLERDİM"
Piyasalardaki jeopolitik gelişmeler nedeniyle yatırımcı psikolojisinin önem kazandığını belirten Memiş, "Bu yıl zorlu bir yıl; güçlü bir psikoloji lazım, iyi bir finansal okuryazarlık lazım. O yüzden biraz daha beklemek lazım, o puslu havanın tamamen dağılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Kendi tercihini de açıklayan Memiş, "Şahsen elimde altınım varsa ve nakde ihtiyacım yoksa şu anda beklerdim biraz daha" dedi.