SON DAKİKA | Meclis'ten geçti: En düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira oldu

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren torba kanun teklifi kabul edildi. Yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltiliyor.
Kabul edilen kanun teklifine göre, en düşük emekli aylığında 3 bin 552 TL'lik artış yapılacak. Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor.
Kanun teklifinin yürürlüğe girebilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından zamlı emekli aylıkları ile oluşan maaş farkları hesaplanarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.
Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanacak.
EMEKLİYE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Temmuz ayı zamlarının ardından milyonlarca emekli zamlı maaşlarını almaya başladı.
Temmuz ayı zamlarının ardından SSK emeklilerinin ödemeleri 17 Temmuz'da başlarken, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını almaya başlayacak.
Ancak taban aylık üzerinden maaş alan emekliler için zam farkı ödemeleri henüz yapılmadı.
EMEKLİ AYLIĞI TEKLİFİNDE 13 MADDE TBMM'DEN GEÇTİ
TBMM'de görüşmeleri tamamlanan taban aylık düzenlemesinin ardından, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek ve ardından fark ödemelerinin hesaplara yatırılacak.