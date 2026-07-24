SON DAKİKA | Meclis'ten geçti: En düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira oldu

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren torba kanun teklifi kabul edildi. Yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltiliyor.

Kabul edilen kanun teklifine göre, en düşük emekli aylığında 3 bin 552 TL'lik artış yapılacak. Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor.