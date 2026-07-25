Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ikinci aşama başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde hak sahiplerinin belirlendiği 500 bin sosyal konut için daire seçimi Adıyaman'ın ardından Malatya'da devam etti. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kura çekimi ile 8 bin 448 asil hak sahibine ait 3+1 konutların blok, kat ve daire numaraları tek tek belirlendi. Malatya'da düzenlenen "500 Bin Sosyal Konut Belirleme Kura Töreni, Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi Açılışı"nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahiplerine teslim tarihini açıkladı.

'GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADIK'

Asrın İnşası kapsamında deprem konutlarını teslim ederken bölgeye yönelik çalışmaların devam edeceğinin sözünü verdiklerini belirten Bakan Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 500 Bin Sosyal Konut Hamlesi'nin bu anlayışın en güçlü göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Kurum, "Çok değil, bundan altı ay önce yine Malatya'mızda bir araya gelmiş, hak sahibi kardeşlerimizin kuralarını çekmiştik. Bugün de 8 bin 448 hak sahibi kardeşimiz için konutlarımızın yer belirleme kuralarını çekiyor; yaklaşık 35 bin hemşerimizi daha güvenli, sağlam ve huzurlu yuvalarına kavuşturuyoruz" dedi. Kurum, "'20 yılda bitmez' dedikleri 500 bin yuvamız dimdik ayakta. 2 yılda bitirdik, teslim ettik. Onların yalanları boşa çıktı. Bizim sıcak yuvalarımız aziz milletimizi ağırlıyor!" ifadelerini kullandı. Kurum sözlerini, "Bugün yükselen mahalleler şahidimizdir. Açılan iş yerleri, canlanan çarşılar şahidimizdir. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza inandı. Güvendi. Biz de bu güveni boşa çıkarmadık. Bu devlet yaptı. Bu millet başardı. Türkiye başardı!" diyerek sürdürdü.

AĞUSTOSTA TESLİM EDİLECEK

SOSYAL konutların teslim takvimini de açıklayan Kurum, kurada evi çıkan vatandaşların yeni yuvalarına kavuşmaya ağustos ayında başlayacağını bildirdi. Bakan Kurum, "Kurada evi çıkan vatandaşlarımıza da evlerini ağustos itibarıyla teslim ediyoruz" dedi. Malatya'ya yapılan yatırımların büyüklüğünü açıklayan Kurum, "Bugüne kadar Bakanlığımız eliyle Malatya'mıza 525 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Hâlihazırda 310 milyar lira tutarındaki yatırımımız da hız kesmeden devam ediyor" şeklinde konuştu.