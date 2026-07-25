Akaryakıtta 250 milyarlık destek sağlandı

ORTA Doğu 'da yeniden tırmanan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler küresel petrol fiyatlarını 100 dolar seviyesine yükseltirken bu durumdan Türkiye akaryakıt piyasası da olumsuz etkileniyor.

Mart ayında eşel mobil sistemini devreye alarak vatandaşın akaryakıt maliyetini düşürmeyi hedefleyen Hükümet, bugüne kadar yaklaşık 250 milyar TL'lik destekte bulundu. Eğer eşel mobil devrede olmasaydı motorin litre fiyatı bugün 100 TL'ye, benzin fiyatları ise 80 TL'ye dayanmış olacaktı.

529 TL'LİK TASARRUF GETİRDİ

ABD ve İran kaynaklı Orta Doğu'da artan gerilimler akaryakıt fiyatlarını küresel ölçekte artırmaya devam ediyor. Bu durum Türkiye'yi de yakından ilgilendirirken petroldeki her 1 dolarlık artış ülke ekonomisine 400 milyon dolarlık (19 milyar TL) yük getiriyor. Hükümet bu yükün vatandaşın sırtına yüklenmemesi için akaryakıtta eşel mobil sistemi uyguluyor. Devletin eşel mobil ile dizelde litrede 13 TL 90 kuruş ÖTV'den feragat etmesi sayesinde araç sahipleri 50 litrelik bir depoda yaklaşık 695 TL tasarruf ederken, benzinde ise aynı büyüklükteki depoda litrede 10 TL 59 kuruşluk ÖTV'den feragat edilmesiyle 529 TL'lik tasarruf sağlanıyor.