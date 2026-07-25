COP31 öncesi temiz teknoloji atağı

TÜBİTAK, kasımda Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde, temiz teknoloji alanındaki yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilmesi ve girişimlerin yatırıma hazırlanması amacıyla yeni projelere yöneldi. COP31, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele, emisyonların azaltılması, temiz enerjiye geçiş ve iklim finansmanı gibi başlıklarda küresel işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele alınacak. Program kapsamında temiz teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilerin başarılarını artırmaya yönelik özelleşmiş hızlandırıcı faaliyetleri de yürütülecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde, "Toplumsal Etkide Öncü Kadın Girişimci", "Yenilikçi Kadın Girişimci", "En İyi Gelişim Gösteren Kadın Girişimci" ve "Genç Kadın Girişimci" kategorilerinde destek sağlanacak. Her kategoride seçilecek girişimciye 300 bin lira verilecek. Kadın girişimcilerin geliştirdiği ürünlerin ticari performansının artırılması, yatırıma hazır hale getirilmesi ve küresel pazarlara açılması amacıyla "Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimciler İçin Yatırıma Hazırlık ve Küreselleşme Modülü" de uygulanacak.