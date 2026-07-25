EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! | Emekli maaşı farkı hesaplara yatıyor! İşte beklenen ödeme tarihi...

Taban maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarında yüzde 17.76 oranındaki artışı gördüler. Kök maaşı 20.000 TL'nin üzerinde olanlara zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz itibarıyla başladı. Tahsis numarasının son rakamına göre yapılan ödemeler Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleriyle birlikte süreç 28 Temmuz'a kadar sürecek.

Taban aylık alanlara ise 20 bin TL ödeme yapılıyordu. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya çıkarılmasının ardından 3 bin 552 TL'lik fark ödemesi yapılacak.

EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

Emekliler, maaşlarının yanı sıra her ay yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Düşük maaşlı emeklilerde ise bu oran yüzde 5 olarak uygulanıyor.

Mevcut kök maaşı 12.000 TL olan bir emeklinin yeni kök maaşı 14.131 TL'ye, ek ödemesi ise 565,25 TL'ye çıkacak.