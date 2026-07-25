EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! | Emekli maaşı farkı hesaplara yatıyor! İşte beklenen ödeme tarihi...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenleme TBMM'de onaylandı. En düşük emekli maaşı yüzde 17,76 oranında artırılarak 23 bin 552 liraya yükseltildi.
TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ TBMM'DE ONAYLANDI
5.1 milyon kişiyi kapsayan en düşük emekli maaşı için TBMM'de yasa çalışmaları tamamlandı. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenen en düşük emekli aylığı, yüzde 17,76'lık zamla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi.
ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Taban aylık düzenlemesinin TBMM'de onaylanmasının ardından şimdi gözler kararın resmiyet kazanmasına çevrildi. Zam farkları söz konusu yasanın Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından ödenecek.
Fark ödemelerinin gelecek hafta SGK tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda yapılması öngörülüyor.
TABAN AYLIK FARKI İÇİN KAÇ TL YATIRILACAK?
Taban maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarında yüzde 17.76 oranındaki artışı gördüler. Kök maaşı 20.000 TL'nin üzerinde olanlara zamlı maaş ödemeleri 17 Temmuz itibarıyla başladı. Tahsis numarasının son rakamına göre yapılan ödemeler Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleriyle birlikte süreç 28 Temmuz'a kadar sürecek.
Taban aylık alanlara ise 20 bin TL ödeme yapılıyordu. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya çıkarılmasının ardından 3 bin 552 TL'lik fark ödemesi yapılacak.
EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?
Emekliler, maaşlarının yanı sıra her ay yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Düşük maaşlı emeklilerde ise bu oran yüzde 5 olarak uygulanıyor.
Mevcut kök maaşı 12.000 TL olan bir emeklinin yeni kök maaşı 14.131 TL'ye, ek ödemesi ise 565,25 TL'ye çıkacak.
Mevcut kök aylığı 14.000 TL olanların yeni kök maaşı 16.486 TL'ye yükselirken ek ödemesi 659,46 TL olacak.
Ek ödemeler dahil kök maaşı 16 bin 920 TL'nin altında kalanların maaşı hazineden karşılanarak 23 bin 552 liraya tamamlanacak.
En düşük emekli aylığı alanlar için kök maaş ve hazine desteği hesabı şu şekilde olması bekleniyor:
EK ÖDEME NASIL ÖĞRENİLİYOR?
Zamlı ek ödeme tutarları e-Devlet'e yüklendi. Emekliler, 4A, 4B ve 4C Emekli Ödeme Bilgileri ekranlarından güncel ek ödeme tutarlarını görüntüleyebiliyor.
Bu bölümde yer alan "Ek Ödeme Tutarı", memur emeklileri için yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 17,76 zamlı tutarı gösteriyor.
Ek ödeme oranı yüzde 4 olan emekliler, ek ödeme tutarını 25 ile çarparak yeni kök maaşlarını, 26 ile çarparak ise hesaplarına yatacak toplam aylıklarını hesaplayabiliyor.
YENİ MAAŞLAR HESAPLARA YATIRILMAYA DEVAM EDİYOR
SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren almaya başladı. Tahsis numarasının son rakamının son rakamı 2 olanlara bugün yeni maaşları yatırılacak. Yarın ise 0 olanlara yapılacak ödemeler ile SSK emeklilerine ödemeler tamamlanacak.
Ödeme günleri şöyle:
Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
7 olanlar: 18 Temmuz
5 olanlar: 19 Temmuz
3 olanlar: 20 Temmuz
1 olanlar: 21 Temmuz
8 olanlar: 22 Temmuz
6 olanlar: 23 Temmuz
4 olanlar: 24 Temmuz
2 olanlar: 25 Temmuz
0 olanlar: 26 Temmuz
BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR
Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak. İlk ödeme ise bugün başlayacak.