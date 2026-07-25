ERKEN EMEKLİLİK | Dünya bu emekliliği konuşuyor! 31 yaşında bile mümkün! İşte erken emekliliğin şifreleri...

Shen ve Minkley, erken emekliliğe ulaşmalarını sağlayan sürecin yüksek gelirden çok yaşam tarzı tercihleriyle şekillendiğini dile getirerek, bu sayede satın alınan en değerli şeyin "zaman" olduğunu vurguladı.

Bunun "cimrilik" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan FIRE takipçileri, bu sayede gelecekten daha fazla "zaman" satın aldıklarına inanıyor.

Bu hareketi benimseyenler, daha küçük evlerde yaşayarak, iş yerine evden yemek götürerek ve gereksiz tüketimden kaçınarak günlük harcamalarını en aza indiriyor.

Kanada'da 31 yaşında emekli olan yazılım mühendisi Shen, Çin'in kırsal kesiminde günde 44 sentle büyüdü ancak şimdi bir milyoner olarak hayatına devam ediyor. Eşiyle birlikte dünyayı dolaşıyor ve kitap yazıyor.

Ayrıca, 44 yaşında emekli olan ABD'li öğretmen Minkley, eşiyle birlikte Endonezya'nın Bali Adası'nda yaşıyor, yoga yapıyor, evini yeniliyor ve sevdikleriyle özgürce vakit geçiriyor.

Her ikisi de bundan sonraki hayatlarında bir daha çalışmayı istemiyor çünkü daha önce verdikleri emekler onları emeklilik hayatlarına erkenden taşıdı.