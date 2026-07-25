Gökyüzünde rekor yolculuk: 19 saat aralıksız uçtu

DÜNYANIN en uzun ticari uçuşları için geliştirilen Airbus A350-1000ULR tipi uçak, Fransa 'dan Avustralya 'ya yaptığı yaklaşık 17 bin kilometrelik kesintisiz test uçuşunu başarıyla tamamladı. Yaklaşık 19 saat süren yolculuk, havacılık meraklılarının da yoğun ilgisini çekti. Yeni nesil A350-1000ULR, Qantas'ın Project Sunrise kapsamında planladığı Sydney - Londra direkt seferleri için özel olarak geliştirildi.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN UÇUŞ

ŞİRKET, 2027 yılının ekim ayında başlaması planlanan seferlerde uçağın 22 saate kadar kesintisiz uçuş gerçekleştirebileceğini açıkladı. Airbus'ın geliştirdiği modelde bulunan 20 bin litrelik ek yakıt tankı, uçağın yaklaşık 18 bin 500 kilometre menzile ulaşmasını sağlıyor. Test uçuşu yalnızca havacılık sektörü için değil, uçuş meraklıları için de ilgi odağı oldu. Uçağın yaklaşık 17 bin kilometrelik rotası, uçuş takip platformu Flightradar24' te 67 binden fazla kişi tarafından anbean izlendi. Test uçuşu, günün dünya genelinde en çok takip edilen uçuşu oldu.