HAFTA SONU GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün gram altın ne kadar?

25 Temmuz 2026 Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları anbean takip edilirken, küresel ekonomideki gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.