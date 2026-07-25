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Haberler Ekonomi HAFTA SONU GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün gram altın ne kadar?

HAFTA SONU GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün gram altın ne kadar?

Altın fiyatları 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hafta sonuna rağmen yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, ons altındaki dalgalanmalar ve jeopolitik risklerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde son durum merak ediliyor. İşte güncel alış-satış fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Hafta sonu olmasına rağmen altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminden düşmüyor.

25 Temmuz 2026 Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları anbean takip edilirken, küresel ekonomideki gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Peki bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 25 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2026

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.167,22 TL

Satış: 6.168,06 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 25 TEMMUZ 2026

Alış: 10.021,00 TL

Satış: 10.099,00 TL

ONS ALTIN FİYATI 25 TEMMUZ 2026

Alış: 4.052,66 Dolar

Satış: 4.053,21 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 25 TEMMUZ 2026

Alış: 39.955,00 TL

Satış: 40.230,00 TL

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