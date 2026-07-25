HAFTA SONU GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün gram altın ne kadar?

Hafta sonu olmasına rağmen altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların gündeminden düşmüyor.
25 Temmuz 2026 Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları anbean takip edilirken, küresel ekonomideki gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Peki bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 25 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI 25 TEMMUZ 2026
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.167,22 TL
Satış: 6.168,06 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI 25 TEMMUZ 2026
Alış: 10.021,00 TL
Satış: 10.099,00 TL
ONS ALTIN FİYATI 25 TEMMUZ 2026
Alış: 4.052,66 Dolar
Satış: 4.053,21 Dolar
CUMHURİYET ALTINI FİYATI 25 TEMMUZ 2026
Alış: 39.955,00 TL
Satış: 40.230,00 TL