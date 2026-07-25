Haberler Ekonomi Otomobil alacaklar bu detayı kaçırmasın! ÖTV'de köklü değişiklik: 100 bin TL sınırı geldi Otomobil alacaklar bu detayı kaçırmasın! ÖTV'de köklü değişiklik: 100 bin TL sınırı geldi Meclis'ten geçen yeni ÖTV düzenlemesi otomobil piyasasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Çekiş sistemi ilk kez vergi kriterleri arasına girerken, 100 bin TL'lik yeni sınır dikkat çekti. Düzenlemenin hangi araçları etkileyeceği ise merak konusu oldu. SABAH









TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde dikkat çeken değişikliklere gidildi. Yeni düzenlemeyle araçların teknik özelliklerine göre vergilendirmede kullanılabilecek kriterler genişletilirken, binek otomobiller için asgari maktu ÖTV uygulaması getirildi.

OTOMOBİLDE 100 BİN TL'LİK ASGARİ ÖTV SINIRI Kanunla binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlarda ÖTV hesabına yeni bir alt sınır getirildi. Buna göre nispi vergi oranı üzerinden hesaplanan ÖTV tutarı, kapsama giren araçlarda 100 bin TL'den az olamayacak.