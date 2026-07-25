Otomobil alacaklar bu detayı kaçırmasın! ÖTV'de köklü değişiklik: 100 bin TL sınırı geldi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sisteminde dikkat çeken değişikliklere gidildi. Yeni düzenlemeyle araçların teknik özelliklerine göre vergilendirmede kullanılabilecek kriterler genişletilirken, binek otomobiller için asgari maktu ÖTV uygulaması getirildi.
OTOMOBİLDE 100 BİN TL'LİK ASGARİ ÖTV SINIRI
Kanunla binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlarda ÖTV hesabına yeni bir alt sınır getirildi.
Buna göre nispi vergi oranı üzerinden hesaplanan ÖTV tutarı, kapsama giren araçlarda 100 bin TL'den az olamayacak.
L sınıfındaki araçlar için ise asgari maktu ÖTV tutarı 30 bin TL olarak uygulanacak.
T sınıfı araçlar ile L sınıfında olup elektrik motor gücü 4 kW'ın altında bulunan araçlar ve içten yanmalı motora sahip belirli araçlar düzenlemede belirtilen asgari maktu vergi uygulamasının dışında tutulacak.
Buradaki düzenleme, her otomobile mevcut ÖTV'nin üzerine ayrıca 100 bin TL vergi ekleneceği anlamına gelmiyor. 100 bin TL, nispi oran üzerinden hesaplanan verginin altında kalamayacağı asgari tutarı ifade ediyor.
TUTARLAR HER YIL GÜNCELLENECEK
Kanunda belirlenen 30 bin TL ve 100 bin TL'lik asgari maktu ÖTV tutarları sabit kalmayacak.
Söz konusu rakamlar her yıl bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.
Hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan tutarlarda 100 lirayı aşmayan kesirler ise dikkate alınmayacak.
CUMHURBAŞKANINA YENİDEN DÜZENLEME YETKİSİ
Cumhurbaşkanı, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere üretilmiş diğer motorlu taşıtlar için belirlenen asgari maktu ÖTV tutarlarını 10 katına kadar artırabilecek veya sıfıra kadar indirebilecek.
Ayrıca farklı matrah grupları oluşturularak araçlara göre farklı asgari maktu vergi tutarlarının belirlenmesi de mümkün olacak.
ÖTV'DE "ÇEKİŞ SİSTEMİ" KRİTERİ
ÖTV oranlarının ve asgari maktu vergi tutarlarının farklılaştırılmasında dikkate alınabilecek teknik özelliklerin kapsamı da genişletildi.
Kanunla oran farklılaştırma yetkisine "taşıtların çekiş sistemi" kriteri eklendi.
Böylece Cumhurbaşkanı; motor gücü, motor silindir hacmi, çekiş sistemi, menzil, batarya kapasitesi, araç cinsi ve sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesine göre farklı asgari maktu ÖTV tutarları belirleyebilecek.
Düzenleme özellikle elektrikli, hibrit ve farklı çekiş sistemlerine sahip araçların vergilendirilmesinde teknik özelliklere göre daha ayrıntılı farklılaştırma yapılabilmesinin önünü açıyor.