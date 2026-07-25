Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alacak

TARIM ve Orman Bakanlığının 1874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 800 mühendis, 645 veteriner hekim, 60 büro personeli, 239 destek personeli, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 avukat, 7 biyolog, 9 laborant, 5 diğer teknik hizmet personeli (kimyager), 23 gemi adamı olmak üzere 1874 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https:// kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 23 uzman yardımcısı istihdam edeceğini duyurdu.