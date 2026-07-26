AĞUSTOS KİRA ZAMMI 2026 | Ağustos kira artış oranı yüzde kaç olacak? Ev ve iş yeri kira zammı ne zaman açıklanacak?

Ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıların yakından takip ettiği Ağustos ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Sözleşmesini yenileyecek binlerce vatandaş, uygulanacak yasal zam sınırının hangi seviyede olacağını merak ediyor. Yeni kira bedellerini doğrudan etkileyecek oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte kesinleşecek.
| ağustos kira artış oranı yüzde kaç olacak? 2026 ev ve iş yeri kira zammı ne zaman açıklanacak?
Kira zam oranı 3 Ağustos'ta belli olacak
Ağustos ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için geçerli olacak tavan artış oranı, TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netlik kazanacak. Kritik veriler 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak enflasyon verilerinin ardından 12 aylık TÜFE ortalaması hesaplanarak kira artışında uygulanabilecek yasal üst sınır belirlenecek.
Temmuz ayında kira artış oranı yüzde 32,03 olmuştu
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında uygulanacak kira artış oranı da belli olmuştu. TÜFE yıllık bazda yüzde 32,11 olarak gerçekleşirken, kira zamlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,03 seviyesinde açıklanmıştı. Böylece Temmuz ayında sözleşme yenileyen kiracılar için uygulanabilecek en yüksek artış oranı yüzde 32,03 olarak belirlenmişti.
Kira artışı nasıl hesaplanıyor?
Kira zamlarında yasal hesaplama, Türk Borçlar Kanunu kapsamında 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden yapılıyor. Açıklanan oran, kira sözleşmesini yenileyecek ev ve iş yerleri için uygulanabilecek en yüksek artış sınırını oluşturuyor. Örneğin mevcut kira bedeli 10 bin TL olan bir konutta, belirlenen artış oranı yüzde 43,23 olursa zam tutarı 4 bin 323 TL olacak. Bu durumda yeni kira bedeli 14 bin 323 TL'ye yükselecek. Ev sahipleri yasal sınırın altında artış yapabilirken, belirlenen oranın üzerinde zam talep edemiyor.
Kira zamlarında TEFE ve ÜFE dönemi sona erdi
Kira artış hesaplamalarında geçmiş yıllarda kullanılan TEFE ve ÜFE oranları artık belirleyici değil. 2019 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte kira artışlarında yalnızca TÜFE verileri esas alınmaya başlandı.