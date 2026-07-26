AĞUSTOS KİRA ZAMMI 2026 | Ağustos kira artış oranı yüzde kaç olacak? Ev ve iş yeri kira zammı ne zaman açıklanacak?

Kira artışı nasıl hesaplanıyor?

Kira zamlarında yasal hesaplama, Türk Borçlar Kanunu kapsamında 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden yapılıyor. Açıklanan oran, kira sözleşmesini yenileyecek ev ve iş yerleri için uygulanabilecek en yüksek artış sınırını oluşturuyor. Örneğin mevcut kira bedeli 10 bin TL olan bir konutta, belirlenen artış oranı yüzde 43,23 olursa zam tutarı 4 bin 323 TL olacak. Bu durumda yeni kira bedeli 14 bin 323 TL'ye yükselecek. Ev sahipleri yasal sınırın altında artış yapabilirken, belirlenen oranın üzerinde zam talep edemiyor.

Kira zamlarında TEFE ve ÜFE dönemi sona erdi

Kira artış hesaplamalarında geçmiş yıllarda kullanılan TEFE ve ÜFE oranları artık belirleyici değil. 2019 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte kira artışlarında yalnızca TÜFE verileri esas alınmaya başlandı.