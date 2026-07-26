ATM’lerde yeni dönem: Gram altın satışı başladı

Türkiye 'de fiziki altın alımını kolaylaştırmak amacıyla bankacılık sektöründe radikal bir adım atıldı. ATM'lerde gram altın dönemi başladı.

Artık vatandaşlar, kuyumcuların kapalı olduğu saatlerde bile ATM'lerden dakikalar içinde gram altın tedarik edebilecek.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte belirlenmiş pilot ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi. Bu sayede kullanıcılar, tıpkı kağıt para çeker gibi, sertifikalı ve ambalajlı gram altınlarını doğrudan ATM kasasından teslim alabiliyor.