E-ticarette dijital devrim

Tüketicileri haksız ticari uygulamalara ve yapay zekayla oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korumak amacıyla oluşturulan yeni kurallar, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, "Düzenlemeyle e-ticaret sektöründe dijital pazarlama, yapay zeka, sosyal medya etkileyicileri (influencer), indirimli satışlar ve çevresel beyanlar gibi birçok alanda önemli yeni kurallar getirildi" dedi.
TÜKETİCİ KORUNACAK
Tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden ve haksız rekabete yol açan reklam ve ticari uygulamalara karşı yoğun ve yaygın denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Çevikoğlu, "Tüketici şikayetlerinin yayımlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde değerlendirmeler doğrudan yayımlanacak." ifadelerini kullandı.
YAPAY ZEKA DENETLENECEK
Yapay zekayla oluşturulan reklamlara getirilen düzenlemeye ilişkin bilgi veren Çevikoğlu, reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde, bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesinin zorunlu tutulduğunu kaydetti.
Çevikoğlu, "İndirimli satış reklamlarında, indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Aynı zamanda, sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında, herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda, söz konusu paylaşımlarda açıkça reklam niteliğinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde 'reklam' veya 'tanıtım' ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi" şeklinde konuştu. Çevikoğlu, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının genişletildiğine de dikkati çekerek, yasa dışı şans oyunlarının da yasak kapsamına alındığını, söz konusu düzenlemelerle tüketicilerin daha etkin korunmasının sağlanacağını bildirdi.