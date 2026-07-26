E-ticarette dijital devrim

Çevikoğlu, "İndirimli satış reklamlarında, indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Aynı zamanda, sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında, herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda, söz konusu paylaşımlarda açıkça reklam niteliğinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde 'reklam' veya 'tanıtım' ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi" şeklinde konuştu. Çevikoğlu, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının genişletildiğine de dikkati çekerek, yasa dışı şans oyunlarının da yasak kapsamına alındığını, söz konusu düzenlemelerle tüketicilerin daha etkin korunmasının sağlanacağını bildirdi.

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