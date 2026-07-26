EMEKLİ MAAŞI FARKI ÖDEMELERİ 2026 | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaş tarifesi ve ödeme takvimi...

Son 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarındaki artış oranları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği iki soru yanıt buldu: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu ve zam farkları ne zaman ödenecek? İşte yeni maaş tarifesi ve ödeme takvimine dair tüm ayrıntılar...