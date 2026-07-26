EMEKLİ MAAŞI FARKI ÖDEMELERİ 2026 | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaş tarifesi ve ödeme takvimi...

Son 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarındaki artış oranları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği iki soru yanıt buldu: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu ve zam farkları ne zaman ödenecek? İşte yeni maaş tarifesi ve ödeme takvimine dair tüm ayrıntılar...
EN DÜŞÜ EMEKLİ MAAŞI 23.552 TL MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?
En düşük emekli maaşı için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu'nda düzenleme kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda düzenlemenin kabul edilmesinin ardından karar Resmi Gazete'de yayımlanacak. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en düşük emekli aylığı 23.552 TL olacak.
EN DÜŞÜ EMEKLİ MAAŞI 23.552 TL MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?
En düşük emekli maaşı için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu'nda düzenleme kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda düzenlemenin kabul edilmesinin ardından karar Resmi Gazete'de yayımlanacak. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en düşük emekli aylığı 23.552 TL olacak.
TEMMUZ 2026 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
4A SSK emeklileri için ödeme tarihleri şöyle:
Tahsis numarası sonu 9: 17 Temmuz
7: 18 Temmuz
5: 19 Temmuz
3: 20 Temmuz
1: 21 Temmuz
8: 22 Temmuz
6: 23 Temmuz
4: 24 Temmuz
2: 25 Temmuz
0: 26 Temmuz
Bağ-Kur (4B) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.