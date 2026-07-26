Kalkınmanın anahtarı: Mesleki eğitim

İzmir turizminin tanınmış isimlerinden sanayici Bülent Tercan, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner'i ziyaret ederek, mesleki eğitimin geliştirilmesi adına yaptıkları çalışmaları aktardı. Ekonomide kalıcı büyümenin yakalanmasının üretimden ve mesleki eğitimden geçtiğini kaydeden Tercan, kendi firmalarının bünyesinde verdikleri eğitimlerin geliştirilmesi için istişarelerde bulunduklarını kaydetti. Ziyarette firmaları TERBAY'ın yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. TERBAY'ın 1985 yılından bu yana mesleki eğitim düzenlediğini hatırlatan Tercan, 'Fabrikamız bünyesinde oluşturulan sınıf ve ekipmanlarla torna, tesviye, kaynakçılık alanlarında sürekli eğitim veriyoruz. Yetiştirdiğimiz kişilere fabrikamızda istihdam olanağı da sağlıyoruz. Mesleki eğime 40 yıldır gönül veren sanayici bir kuşağın temsilcisi olarak yapılan eğitimlerin kalitesini ve katılımcı sayısını artırmayı hedefliyoruz. Fabrikamız Bornova sınırları içinde olduğu için değerli Kaymakamımız sayın Şahiner'i ziyaret ederek eğitimlerimiz hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Yeni süreçte meslek eğitimini yaygınlaştırmak ve özendirmek adına yapılabilecek işbirliklerini görüştük. Muzaffer Şahiner liyakatlı bir idareci olarak düşüncelerimize hak verdi bize gereken ilgiyi gösterdi. Kendisine de ayrıca teşekkür ederiz' dedi.

MESLEK EĞİTİMİ ÖZENDİRİLMELİ

Reel sektörün kalifiye eleman sıkıntısına dikkat çeken Bülent Tercan, 'İşsiz sayısı fazla olmasına rağmen sektörlerde yetişmiş eleman bulunamıyor. Sanayinin yanı sıra Bacasız Fabrika olarak nitelendirilen turizm alanında da önemli kalifiye elaman sorunu yaşanıyor. Yunanistan, Mısır gibi ülkeler turizm sayesinde refahına refah katarken Türkiye turizmi geliştirmek için gereken elemanları bile bulamıyor. Çünkü mesleki eğitim ikinci plana atılmış durumda. Herkes evladının doktor, avukat, akademisyen olmasını istiyor. Ama Türkiye'nin tornacıya, marangoza, kaynakçıya, oto tamircisine, kısaca zanaatkarlara da ihtiyacı var. Üstelik bu ustalar iyi de para kazanıyor. Sokaklar üniversite mezunu işsizlerle doluyken, maharetli ustalar asgari ücretin üç dört katı gelir elde edebiliyor. Büyük veya küçük bugün her sektörde geriden yetişmiş eleman gelmiyor. Ustalar çırak bulamıyor. Türk üretimi ve ekonomisi orta vadede büyük tehdit altında. Ailelere mesleki eğitimin önemi doğru anlatılmalı, ülke genelinde meslek eğitimini özendirecek çalışmalara ağırlık verilmelidir' diye konuştu.

NİTELİKLİ EĞİTİM VERİLİYOR

"Geleceğinin Ustalarını Bugünden Yetiştiriyoruz' sloganını benimsediklerini belirten TERBAY Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak da, 'İzmir Mesleki Eğitim Merkezi TERBAY A.Ş. Şubesi, Bornova MESEM'e bağlı olarak faaliyet gösteriyor. 2 binin üzerinde öğrenciye talaşlı imalat ve kaynakçılık dalında eğitim verdik. Halen Bilgisayarlı Makine İmalatı, Metal İşleri ve Metal Yüzey Boyacılığı alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Alman çıraklık modelini alarak topluma yararlı, üretken vasıflı elemanlar yetiştiriyoruz' şeklinde konuştu.