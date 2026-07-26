Plazayı bıraktılar çiftlik kurdular

Azerbaycan'daki kariyerlerini geride bırakan kimya mühendisi Mustafa Mesut İlter (70) ile mali müşavir Filiz İlter (43) çifti, İzmir'in Urla ilçesinde kurdukları çiftlikte topraksız tarım yöntemiyle üzümsü meyve üretimine başladı. Sürdürülebilir üretimi esas alan çift, şimdi hem tropikal meyveler üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürütüyor hem de istihdama katkı sağlıyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Çiftlikte üretimin büyük bölümünü yaban mersini oluştururken, kurulan Ar-Ge serasında ise farklı ürünler deneniyor. Kahve ağacı, mango, avokado ve çikolata meyvesi gibi tropikal türlerin yetiştiriciliği üzerinde çalışmalar yürüten çift, bölgenin iklimine uygun yeni ürünleri belirlemeyi hedefliyor. Hasat döneminde 60'a yakın kişinin çiftlikte istihdam edildiğini belirten Filiz İlter, ürettikleri meyvelerden katma değerli ürünler geliştirdiklerini ve bunun hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi. Mustafa Mesut İlter ise güneş enerjisi panelleri için izin sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek kısa süre içinde kendi elektriklerini de üretmeye başlayacaklarını kaydetti. Çift, uzun vadede sulama, gübreleme ve iklimlendirme sistemlerini tamamen akıllı otomasyon teknolojileriyle yönetmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Ar-Ge çalışmalarını üniversiteler ve öğrencilerle birlikte yürütmek istediklerini ifade ederek akademik araştırmalara açık olduklarını söyledi.