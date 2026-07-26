Sağlık için seyahate 10.6 milyar lira harcandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi seyahat harcamalarında sağlık amaçlı yolculuklar dikkat çekici bir artış gösterdi. Yılın ilk çeyreğinde yerli turistler, ülke içinde gerçekleştirdikleri tüm seyahatlerde toplam 102 milyar 312 milyon 286 bin lira harcama yaptı. Bu harcamaların önemli bir bölümünü yakın akraba ziyareti, gezi ve tatil oluştururken, sağlık amacıyla yapılan seyahatler de yüksek pay aldı.

GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Ocak-Mart döneminde sağlık hizmeti almak amacıyla 576 bin yurt içi seyahat gerçekleştirildi. Bu yolculuklarda toplam 6 milyon 135 bin geceleme yapılırken, seyahat harcamaları ise geçen yılın aynı dönemindeki 9 milyar 876 milyon 993 bin liradan, bu yıl 10 milyar 626 milyon 291 bin liraya yükselerek ilk kez 10 milyar lira eşiğini geçti. İş dünyasına yönelik seyahatlerde de yılın ilk çeyreğinde toplantı, konferans, kurs ve seminer amacıyla 206 bin seyahat gerçekleştirildi. Söz konusu seyahatlerde yapılan harcama 2 milyar 406 milyon 257 bin lira olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 902 milyon 244 bin lira seviyesindeydi.

3 KALEM BAŞI ÇEKTİ

Benzer şekilde, ticari ilişkiler kapsamında yapılan 164 bin seyahatte ise toplam 2 milyar 220 milyon 221 bin lira harcama gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde bu kategoride yapılan harcama 808 milyon 176 bin lira olarak kayıtlara geçmişti. Böylece yılın ilk çeyreğinde sağlık, toplantı ve fuar amaçlı yurt içi seyahatlerde yapılan toplam harcama 15 milyar 252 milyon 760 bin liraya ulaştı.