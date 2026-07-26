Türkiye’nin kiraz ve vişne ihracatı ilk yarıda 100 milyon doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl ilk 6 ayda don nedeniyle üretimde yaşanan düşüşün etkisiyle 23 milyon 475 bin dolar seviyesinde kalan kiraz ve vişne ihracatı, bu yıl aynı dönemde 101 milyon 720 bin dolara ulaştı. Böylece Türkiye'nin kiraz ve vişne ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 333 arttı.

Türkiye'nin kiraz ve vişne ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üzerinden gerçekleştirildi. Geçen yılın ilk yarısında 8 milyon 524 bin dolar olan BAİB'in kiraz ve vişne ihracatı, bu yıl aynı dönemde yüzde 376 artışla 40 milyon 615 bin 238 dolara yükseldi.