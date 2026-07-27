Haberler Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? 27 Temmuz canlı altın fiyatları Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? 27 Temmuz canlı altın fiyatları Altın fiyatları 27 Temmuz 2026 haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle güne değer kazanarak başladı. Peki gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları... AA









Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 237 liradan işlem görüyor.



Cuma günü ons fiyatındaki sınırlı artışa paralel alış ağırlıklı bir seyir izlenen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 6 bin 167 liradan tamamladı.





Yeni güne de alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 6 bin 237 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 244 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 825 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 95 dolardan işlem görüyor. Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması altının pozitif seyrinde etkili oldu.