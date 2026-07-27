EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ 2026 | E-Devlet'ten kontrol edin! En düşük emekli maaşı zam farkı hesaplara yattı mı?

Temmuz ayı emekli maaşı zam farkı ödemeleri için milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin bekleyişi sürüyor. En düşük emekli aylığına yönelik düzenlemenin tamamlanmasının ardından, oluşan zam farklarının ne zaman ödeneceği ve hesaplara geçip geçmediği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3.552 TL'lik maaş zam farkı ödemelerinin Ağustos ayı ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılacağı netlik kazandı.
TEMMUZ 2026 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
4A SSK emeklileri için ödeme tarihleri şöyle:
Tahsis numarası sonu
9: 17 Temmuz
7: 18 Temmuz
5: 19 Temmuz
3: 20 Temmuz
1: 21 Temmuz
8: 22 Temmuz
6: 23 Temmuz
4: 24 Temmuz
2: 25 Temmuz
0: 26 Temmuz
Bağ-Kur (4B) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.