EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ 2026 | E-Devlet'ten kontrol edin! En düşük emekli maaşı zam farkı hesaplara yattı mı?

Temmuz ayı emekli maaşı zam farkı ödemeleri için milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin bekleyişi sürüyor. En düşük emekli aylığına yönelik düzenlemenin tamamlanmasının ardından, oluşan zam farklarının ne zaman ödeneceği ve hesaplara geçip geçmediği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.