KOBİ’lere 20 milyon liraya kadar hibe desteği

TÜBİTAK
, yenilikçi KOBİ'lerin AR-GE ve inovasyon kapasitesini artırmak amacıyla yeni destek programlarını devreye aldı. "Eurostars-3 Programı" kapsamında uluslararası iş birliği geliştiren projelere destek sağlanırken, KOBİ'lere proje başına 20 milyon liraya kadar hibe desteği verilecek. Programla yeni ürün geliştirme, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve maliyet azaltıcı yenilikçi çözümler hedefleniyor. KOBİ'ler için destek oranı yüzde 75 olarak uygulanırken, başvurular uluslararası projeler için 10 Eylül'e, Sanayi AR-GE Destek Programı için 26 Ekim'e ve KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı için 11 Kasım'a kadar yapılabilecek. Destek kapsamında projelerin ticarileşme potansiyeli ve firmaların geçmiş performansları da değerlendirmeye alınacak.