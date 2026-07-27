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Otomobil piyasasında hareketlilik: Liman sıfır araçlarla doldu

İstanbul'un önemli lojistik noktalarından Haydarpaşa Limanı, binlerce sıfır kilometre otomobile ev sahipliği yapıyor. Yurt dışından deniz yoluyla getirilen araçlar, gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilirken, dev araç stoğu dronla havadan görüntülendi.

DHA

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İstanbul'un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı'na deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil, liman sahasında görüntülendi.

Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerlerine ulaştırılacak araçlar, dronla havadan görüntülendi.

Yurt dışından deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil İstanbul'un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı'na ulaştı.

Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, işlemlerin ardından ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilerek satışa sunulacakları belirtildi. Liman sahasında bulunan binlerce otomobil dronla havadan görüntülendi.

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