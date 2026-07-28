ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altın ve gümüşte gözler ağustos ayında

Midas Funds Başkanı Thomas Winmill, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin azalması durumunda petrol fiyatlarında düşüş yaşanabileceğini, bunun da enflasyon baskısını azaltarak altın için yeni bir yükseliş alanı oluşturabileceğini belirtti.

Analistler, altın ve gümüşün yönünde küresel gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının kritik rol oynayacağını ifade ediyor.

Winmill, bu senaryoda altının uzun vadeli yükseliş trendini koruyarak 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngördü.

SD Bullion Kıdemli Analisti James Anderson ise ağustos ayında altının 3 bin 900-4 bin 350 dolar aralığında hareket edebileceğini, daha güçlü yükselişlerin yılın son çeyreğinde görülebileceğini değerlendirdi.

Gümüş tarafında ise daha yüksek oynaklık beklentisi öne çıkıyor. Anderson, gümüş fiyatlarının yeniden 55 dolar seviyesini test edebileceğini, yükselişlerde ise 68 dolar civarının önemli bir direnç noktası olacağını ifade etti.