ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Altın ve gümüşte gözler ağustos ayında

Altın ve gümüşte toparlanma yatırımcıların dikkatini çekerken, gözler ağustos ayındaki fiyat hareketlerine çevrildi.
Analistler, altın ve gümüşün yönünde küresel gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının kritik rol oynayacağını ifade ediyor.
Faizlerin sabit kalması veya düşürülmesi, faiz getirisi bulunmayan değerli metalleri destekleyen önemli unsurlar arasında gösteriliyor.
Midas Funds Başkanı Thomas Winmill, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin azalması durumunda petrol fiyatlarında düşüş yaşanabileceğini, bunun da enflasyon baskısını azaltarak altın için yeni bir yükseliş alanı oluşturabileceğini belirtti.
Winmill, bu senaryoda altının uzun vadeli yükseliş trendini koruyarak 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngördü.
SD Bullion Kıdemli Analisti James Anderson ise ağustos ayında altının 3 bin 900-4 bin 350 dolar aralığında hareket edebileceğini, daha güçlü yükselişlerin yılın son çeyreğinde görülebileceğini değerlendirdi.
Gümüş tarafında ise daha yüksek oynaklık beklentisi öne çıkıyor. Anderson, gümüş fiyatlarının yeniden 55 dolar seviyesini test edebileceğini, yükselişlerde ise 68 dolar civarının önemli bir direnç noktası olacağını ifade etti.
Briaud Financial Advisors Yatırım Direktörü Matthew McKay de gümüşte kısa vadede 50 dolar seviyesinin altının görülebileceğini ancak orta ve uzun vadeli yükseliş beklentilerinin devam ettiğini söyledi.
Uzmanlar, değerli metallerdeki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların tek seferde yüksek miktarlı alımlar yerine kademeli alım stratejilerini değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
28 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 6 bin 168 TL
ÇEYREK ALTIN: 10 bin 86 TL
YARIM ALTIN: 20 bin 167 TL
CUMHURİYET ALTINI: 41 bin 603 TL
ONS ALTIN: 4 bin 50 dolar
28 TEMMUZ GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
GRAM GÜMÜŞ: 87.57 TL
ONS GÜMÜŞ: 57.44 Dolar