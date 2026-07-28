İş güvenliği eğitimi okullarda verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün erken yaşta kazandırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma yürütüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularının eğitim müfredatına dahil edilmesi için harekete geçti. Çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğü bildirildi. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Erhan Taylan, Kırklareli'nde katıldığı programın ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmayı ve bu alanda kalıcı iyileşme sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

MEVZUATA UYUM SAĞLANACAK

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların ve işverenlerin geleceğini koruyan sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Taylan, güvenlik kültürünün çocukluk döneminden itibaren kazandırılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile çalıştıklarını söyledi.Taylan, "Milli Eğitim Bakanlığı ile erken yaşta güvenlik kültürünün geliştirilmesi ve bu konuların müfredata girmesi için çalışmalarımız var. Bunlardan yakın dönemde sonuç almayı düşünüyoruz" diye konuştu. Çalışmanın uzun vadede toplumun iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyumunu da kolaylaştıracağını belirten Taylan, "Çocuklarımızın güvenlik kültürünü oluşturarak geleceğe yatırım yapıyor, ilerleyen süreçlerde toplumun mevzuata uyumunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.