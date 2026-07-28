SON DAKİKA: EMEKLİ PROMOSYON 2026 | Banka banka güncel ödemeler ortaya çıktı

İŞTE BANKALARIN PROMOSYON KAMPANYALARI... ZİRAAT BANKASI: Kampanya kapsamında promosyon tutarları emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0-9.999 TL arasında maaş alan emeklilere 5 bin TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15.000- 19.999 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL promosyon ödeniyor. HALKBANK: 10.000-14.999 TL arasında maaş alan emeklilere 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Öte yandan, SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri 5.000 TL promosyondan yararlanabiliyor. VAKIFBANK: 10.000 TL'nin altında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 10.000 TL-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL. GARANTİ BANKASI: Banka, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşterilerine 25 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, Bonus Kart veya Paracard ile gerçekleştirilen harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ek ürün ve hizmetlerden yararlanan müşteriler 10 bin TL'ye kadar ilave ödül kazanabiliyor.

YAPI KREDİ: Banka, emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 30 bin TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor. AKBANK: SGK emeklileri arasında yer alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarından maaşını Akbank'a taşıyan veya mevcut maaş taahhüdünü yenileyen müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor. TEB: Maaşını 36 ay boyunca TEB'den alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 21 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, emekli maaşı tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi yapılırken, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler 9 bin TL'ye kadar ek promosyon alabiliyor. İŞ BANKASI: Banka, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya mevcut maaş ödeme taahhüdünü yenileyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, ek kampanyalarla birlikte toplam ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. QNB: Banka, emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 20 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuyor. DENİZBANK: Kampanya kapsamında emeklilere 12 bin TL'ye kadar temel nakit promosyon ödemesi yapılırken, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ek ürün koşullarının yerine getirilmesi halinde 18 bin TL'ye kadar ilave promosyon kazanılabiliyor. Böylece toplam ödeme tutarı 30 bin TL'ye ulaşıyor.