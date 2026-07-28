Ticaret Bakanlığı'ndan 'tüketici hakları' uyarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici hakları hatırlatılarak, "Vatandaşlarımızın, alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlar şöyledir; restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave bir ücret talep edilemez.

Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup, gönüllülük esasına dayalıdır. Menüler 'yalnızca' karekod (QR kod) ile sunulamaz. İşletmeler, dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlüdür. Etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklıysa, tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyat uygulanır.