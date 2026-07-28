Türk kirazı dünyanın gözdesi





REKOLTEDE TARİHİ REKOR KIRILDI

Öte yandan, Konya'nın Akşehir ve Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçelerini kapsayan havzada bu yıl tüm zamanların rekolte rekoru kırıldı. Normal şartlarda yıllık 55 bin ila 60 bin ton civarında gerçekleşen ve geçmiş yıllarda en fazla 65 bin tona ulaşan toplam üretim, bu sezon 110 bin ton seviyesine kadar yükseldi. Bölgeden dondurulmuş ürünlerin yanı sıra 40 bin tonun üzerinde taze tescilli sofralık kiraz sevk ediliyor. Kayıtlı olarak gerçekleştirilen 65 bin tonluk doğrudan ihracata, iç piyasadan ürün çekip yurt dışına satan aracı firmalar da eklendiğinde, bu yıl hem rekoltede hem de ihracat rakamlarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşılması bekleniyor.

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