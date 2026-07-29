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Haberler Ekonomi AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM | İzmir'de benzinin litresi ne kadar oldu? İşte 29 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM | İzmir'de benzinin litresi ne kadar oldu? İşte 29 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrolün varili 84,51 dolardan işlem görüyor. Görülen bu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İzmir'de akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Önceki seansta sert gerileyen petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında beklenenden güçlü düşüş yaşanmasının etkisiyle çarşamba günü yeniden yükselişe geçti. Brent petrol yüzde 3,2 artışla 86,80 dolara, ABD ham petrolü ise yüzde 3,4 yükselerek 81,95 dolara çıktı. Piyasa kaynaklarına göre, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri 24 Temmuz haftasında ABD ham petrol stoklarının yaklaşık 3,3 milyon varil azaldığını gösterirken, resmi EIA verilerinin gün içinde açıklanması bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son olarak; 28 Temmuz gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 1.34 TL indirim yapıldı.

29 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 67.10 TL

Motorinin litresi: 77.21 TL

LPG: 31.19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 66.94 TL

Motorinin litresi: 77.06 TL

LPG: 30.59 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 68.06 TL

Motorinin litresi: 78.32 TL

LPG: 31.29 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 68.35 TL

Motorinin litresi: 78.60 TL

LPG: 31.19 TL

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