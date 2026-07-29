ALTINDA SON DURUM 29 TEMMUZ | Gözler o saatte: Yatırımcılar elinizi çabuk tutun: Gram, çeyrek ve yarım altında son durum ne?

"Bu haftayı ikiye ayırmıştık; çarşamba gününden önce, çarşamba gününden sonra. Bu akşam saat 21.00'de Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. 21.30'da da Fed Başkanının açıklamaları olacak. Mutlaka piyasalarda 21.30'dan sonra bir dalgalanma olacak.

"BEKLENTİ FED'İN FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYACAĞI YÖNÜNDE"

Piyasaların genel kanısı ve beklentisi Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmayacağı yönünde. Muhtemelen yılın son çeyreğine kadar bekleyen bir Fed olacak karşımızda. Ama yılın son çeyreğinde muhtemelen yıl bitmeden iki kez faiz indiren bir Fed ile karşı karşıya kalırız. 25, 25 toplamda 50 baz puanlık bir indirimden bahsediyoruz.