Bağcılıkta Ar-Ge meyvesini veriyor

Türkiye
'nin en önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa
'da faaliyet gösteren Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, hem sofralık hem de kurutmalık üzümde yeni çeşitler geliştirerek üreticilere daha verimli ve kaliteli alternatifler sunuyor. Genetik kaynaklar ile melezleme çalışmalarından yararlanılarak geliştirilen yeni çeşitlerin, önümüzdeki dönemde ihracatta yeni pazarlara katkı sağlaması hedefleniyor. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Selçuk Karabat, Manisa'nın Türkiye'nin en fazla üzüm üreten ili olduğunu belirterek, kurumun özellikle sofralık üzüm çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik yoğun çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Enstitüde bugüne kadar 13 binden fazla melez bireyin değerlendirildiğini belirten Karabat, çalışmaların erkenci, orta erkenci ve geç dönem üzüm çeşitleri geliştirmeye yönelik sürdüğünü kaydetti. Son yıllarda geliştirilen Spil Karası ve Efem çeşitlerinin öne çıktığını belirten Karabat, Spil Karası'nın sıcak bölgelerde erkenci üretim için önerildiğini, Efem çeşidinin ise Alaşehir
ve Sarıgöl
çevresinde başarılı sonuçlar verdiğini ve gelecekte ihracat potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.